Mercato Roma, duello con l’Inter per Barella e Cragno

La Roma starebbe pensando a Cragno e Barella del Cagliari per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il portiere sarebbe la figura ideale per andare a sostituire Olsen, mentre il centrocampista piace molto alla dirigenza visto l’ottimo campionato che sta disputando. Ma non ci sono solo i giallorossi. Secondo quanto riporta il sito calciomercato.it, anche l’Inter sarebbe in agguato per Barella, il cui valore si aggira attorno ai 50 milioni, e Cragno, che potrebbe essere l’eventuale alternativa di Handanovic.