Mercato Roma, dall’Inghilterra: sondaggio Juve per il ritorno di Conte

Juventus fuori dalla Champions League: è il verdetto della serata europea di ieri dopo la sconfitta con l’Ajax. “Resto” il diktat di Allegri nell’immediato post partita, ma le voci di un suo possibile addio non possono che iniziare lo stesso a circolare dopo il flop nelle coppe. Come riporta Sky Sports inglese, però, i bianconeri avrebbero contattato Antonio Conte, accostato anche alla Roma, in caso di addio con Allegri in estate. Per il momento si tratterebbero di colloqui per sondare la disponibilità dell’ex Chelsea.