Mercato Roma, dall’Inghilterra: l’Arsenal ci prova per Manolas

L’Arsenal ha messo gli occhi su Kostas Manolas. Il difensore della Roma, che piace tanto in giro per l’Europa, sarebbe un pallino dell’allenatore Unai Emery. I Gunners avrebbero bisogno di rinforzi in difesa e il greco farebbe proprio il caso loro. Come riporta il sito inglese express.co.uk, se la Roma si mostrasse volenterosa di intavolare una trattativa per Manolas, l’Arsenal sarebbe disposta ad affrontare la grande concorrenza delle rivali per riuscire ad accaparrarsi il greco.