Mercato Roma, dall’Inghilterra: il Tottenham su Under, pronti 58 milioni per il ‘nuovo Dybala’

Arsenal, Bayern Monaco e Barcellona. Un tris da sogno che segue le prestazioni di Cengiz Under, il turco che si è preso la Roma da quasi un anno dopo i primi mesi di ambientamento. L’ex Basaksehir ha attirato le attenzioni dei top club europei, pronti a fare follie per lui. Dalla Premier, intanto, arriva un’altra forte candidatura per Under: secondo il Daily Mirror, il Tottenham starebbe preparando un’offerta da 52 milioni di sterline (più di 58 milioni di euro) per quello che viene definito il ‘nuovo Dybala’.