Rinforzo in vista per il Chelsea di Maurizio Sarri e sgarbo a Milan e Roma. Il club Blues punta su Denis Suarez, centrocampista portoghese del Barcellona, che trova poco spazio nella formazione blaugrana. Secondo il Daily Express, la società londinese è pronta a offrire una cinquantina di milioni per il giocatore, classe 1994, che piace molto anche ai rossoneri e ai giallorossi in Serie A, società che difficilmente potrebbero pareggiare l’offerta del club londinese.