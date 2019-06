Robi Olsen sarà a breve un ex calciatore della Roma per via della stagione appena trascorsa tra alti e molti bassi. I giallorossi sono alla ricerca di un nuovo portiere e oltre ai profili monitorati di Pau Lopez del Betis Siviglia e Lopes del Lione, ci sarebbe – secondo fotospor.com – anche quello di Karius, salito agli onori della cronaca per i grossolani errori in finale di Champions due anni fa con il Liverpool e ora in forze al Besiktas.