Mercato Roma, dalla Germania: il Bayern punta Ziyech

Il cartello ‘lavori in corso’ è ormai da tempo legato al presente del Bayern Monaco, con la società bavarese attesa in estate al restyling tecnico e di formazione più intenso degli ultimi anni, soprattutto alla luce degli addii illustri dell’ultimo periodo come quelli di Robben e Ribery. Saranno specialmente le corsie esterne offensive quelle da ringiovanire e, secondo quanto riporta il portale del Suddeutsche Zeitung, uno dei prescelti per il futuro potrebbe essere appunto Hakim ZIyech. La dirigenza del Bayern sarebbe fortemente interessata al ragazzo – valutato non meno di 40 milioni dall’Ajax – e a fare da garante di lusso potrebbe esserci lo stesso Erik Ten Hag.

L’attuale allenatore dei lancieri è stato infatti alla guida della seconda squadra del Bayern negli anni di Pep Guardiola e lo stretto rapporto con l’ambiente bavarese potrebbe velocizzare e accelerare le trattative. Una concorrenza insidiosa quella dei tedeschi, che possono disporre sul mercato di una liquidità elevata come dimostrato con l’operazione Lucas Hernandez, prelevato dall’Atletico Madrid con un esborso di circa 80 milioni di euro.