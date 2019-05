Mercato Roma, Cangiano piace in Inghilterra. Si lavora per blindarlo

L’attaccante classe 2001 della Roma Primavera, Gianmarco Cangiano, si è segnalato come uno dei migliori prospetti del campionato di categoria, siglando 14 reti e servendo ben 12 assist ai compagni. E’ proprio per questa costanza di rendimento che la società starebbe iniziando i lavori per intavolare la trattativa di rinnovo con l’entourage del ragazzo. L’obbiettivo, secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, è quello di non lasciarselo sfuggire, ma su Cangiano ci sarebbe l’interesse sia del Manchester City sia del Brighton, due società inglesi che hanno seguito da vicinissimo il percorso di crescita del ragazzo durante la stagione.