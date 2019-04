Mercato Roma, Campos sempre più lontano dalla Capitale

Luis Campos sarebbe sempre più distante dai desideri della dirigenza della Roma. Dopo le voci di mercato dell’ultimo periodo, la pista che porterebbe nella Capitale il dirigente portoghese sembra ormai quasi totalmente raffreddata. A riferirlo è stata la giornalista portoghese Claudia Garcia, che tramite il proprio profilo ufficiale twitter ha affermato come il borsino per il futuro ruolo di diesse giallorosso vedrebbe le quotazioni di Campos fortemente in calo. La Roma starebbe a proposito pensando in maniera insistente a una soluzione italiana: Gianluca Petrachi sarebbe al momento la prima soluzione per Pallotta e Baldini, ma rimane sullo sfondo sempre l’ipotesi di confermare Massara come Direttore Sportivo.