Mercato Roma, ag. Tonali: “I giallorossi si sono mossi con il Brescia per il calciatore”

Sandro Tonali, giovane centrocampista in forza al Brescia, è stato uno dei tanti nomi accostati durante il mercato estivo della Roma. A rivelarlo lo stesso agente del calciatore a calciomercato.com. Queste le sue parole: “La Roma si è mossa con il Brescia. Ma soprattutto la Sampdoria con l’Inter che lo ha seguito molto spesso, magari lasciandolo in prestito dov’è: Cellino ha rifiutato qualsiasi proposta. Posso confermarvi che Cellino fa sempre riferimento a Nainggolan quando parla di Tonali. Non come caratteristiche ma come potenzialità, punta ad arrivare in Serie A con Sandro in squadra. Vi racconto che volevamo mettere una clausola rescissoria nel suo contratto in occasione del rinnovo ma Cellino si è opposto: ha fatto la sua scelta”.