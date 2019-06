Mercato, Perotti piace al Torino. La Roma pensa a Bonifazi

La Roma e il Torino sono tutt’altro che in buoni rapporti in questo momento. La situazione-Petrachi ha infastidito e non poco il presidente Cairo, che sta pensando anche ad iniziative legali. Come riporta “Tuttosport” tra i granata è tornata di moda l’idea Diego Perotti, che però nei giorni scorsi in Argentina ha confermato la sua intenzione di restare a Roma fino alla scadenza del contratto per poi tornare al Boca Juniors. Ai giallorossi piace invece Bonifazi, di proprietà del Torino ma nell’ultimo anno in prestito alla Spal.