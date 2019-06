Mercato, Olsen offerto al Watford: la Roma chiede tra i 10 e i 15 milioni

Dopo una stagione con molte più ombre che luci, Robin Olsen si prepara a lasciare Roma. Secondo quanto riporta calciomercato.com, Franco Baldini avrebbe offerti il portiere vede a diverse squadre di Premier League. Tra queste, il Watford – alla ricerca di un nuovo numero 1 per la prossima stagione – ha mostrato particolare interesse per Olsen. Pagato 8,5 milioni di euro, sotto contratto fino al 2023, per lo svedese la Roma chiede tra i 10 e i 15 milioni di euro. Non è partita nessuna trattativa, ma un primo sì che può aprire a un futuro in Premier per il portiere.