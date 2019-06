Mercato, nuovi incontri tra Inter e Roma per Dzeko: presto la fumata bianca

Edin Dzeko è sempre più vicino all’Inter. Secondo quanto riporta calciomercato.it, ci sono stati nuovi incontri tra i nerazzurri e la Roma alla presenza dell’intermediario per chiudere la trattativa. Le cifre dell’operazione sono note: 12-13 milioni di euro per il cartellino del bosniaco più una contropartita, con il centravanti che andrà a firmare un contratto di due anni (con opzione per il terzo anno) a circa 4 milioni di euro a stagione. A breve è attesa la fumata bianca definitiva.