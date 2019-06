Mercato, l’Atalanta vuole farsi bella per la Champions: idea Perotti dalla Roma

L’Atalanta si prepara a fare il suo esordio in Champions League e non vuole farsi trovare impreparata. Il club bergamasco è già al lavoro per trovare con Gasperini – fresco di rinnovo – i giocatori in grado di dare quella esperienza e far fare il salto di qualità: tra questi, riporta Tuttosport, torna di moda il nome di Diego Perotti, già cercato nella scorsa finestra di mercato estiva. L’argentino sarebbe il rinforzo ideale per alternarsi con Gomez e Ilicic qualora rimanessero entrambi in nerazzurro. Ma non c’è solo lui nella lista: le alternative si chiamano Iago Falque del Torino e Rodrigo De Paul dell’Udinese.