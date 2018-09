Mercato, la Roma su Pedro Guilherme. Sarà asta con Real, Siviglia e Milan

Asta di mercato in vista per Pedro Guilherme, attaccante ventunenne del Fluminense. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo AS, la Roma sarebbe interessata al suo acquisto, ma non solo: occhi puntati del Siviglia, Real Madrid e Milan. Pedro Guilherme, dodici gol in ventitré partite, ha rinnovato il contratto con il Fluminense fino al 2021, con una clausola rescissoria di cinquanta milioni di euro. Tuttavia il giocatore potrebbe lasciare il Brasile per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Sarà asta già da gennaio: Guilherme piace a tanti club europei.