Nel marasma della Roma bisogna pensare anche alle trattative di mercato. In attesa di ufficializzare Petrachi, è il Bologna a farsi sotto maggiormente per provare a portare in Emilia Gerson. Il brasiliano rientra dal prestito alla Fiorentina ma verrà girato ad un altro club: i rossoblù – riporta Longari di Sportitalia – vogliono arrivare prima della concorrenza. La Roma è più che disposta a trattare.