Mercato, Dzeko sempre più verso l’Inter: incontro con la Roma in settimana

Dzeko-Inter è un affare che si farà. E la fumata bianca può arrivare già durante questa settimana: come riporta Sky Sport, è possibile un incontro nei prossimi giorni per definire la trattativa: i nerazzurri fanno per il bosniaco una valutazione tra i 10 e i 12 milioni. Per Edin è pronto invece un contratto triennale in nerazzurro: Antonio Conte è pronto ad accogliere l’attaccante dopo che già lo aveva cercato con forza nel mercato di gennaio del 2018, quando Edin era stato in procinto di passare al Chelsea in Premier League.