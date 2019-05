Mercato, dalla Spagna: Roma sulle tracce di Marcos Llorente del Real Madrid

A Trigoria torna di moda Marcos Llorente, centrocampista del Real Madrid, già seguito la scorsa estate da Monchi. Come riporta as.com, il giocatore classe 1995 ha accumulato nelle ultime due stagioni con la maglia dei Blancos solo 2.152’ e questo scarso impiego lo avrebbe portato a prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare a giugno la capitale iberica con un contratto in scadenza nel 2021. Sono diversi i club interessati al calciatore: tra questi quello giallorosso. Da segnalare anche società come Manchester United, Eintracht, Atletico e Siviglia sulle tracce del giovane mediano.