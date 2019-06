Mercato, dalla Francia: Marsiglia su Schick, la Roma apre al prestito con obbligo di riscatto

Il Marsiglia su Patrik Schick. Il club francese, che ha salutato Rudi Garcia e ha accolto il nuovo allenatore Villas-Boas, è al lavoro per la prossima stagione. Il direttore sportivo Andoni Zubizarreta ha individuato nell’attaccante della Roma e della Repubblica Ceca – con la quale ha messo a segno una doppietta contro la Bulgaria venerdì – il profilo ideale per rinforzarsi: secondo il portale francese Footmercato.net avrebbe già contattato Franco Baldini per un prestito con obbligo di riscatto in favore del Marsiglia. La Roma, in attesa di capire le intenzioni di Paulo Fonseca, non ha chiuso all’ipotesi della cessione temporanea.