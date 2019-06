Mercato, Conte chiede anche Florenzi. Ma la Roma non lo vuole cedere

L’Inter guarda in casa Roma. Dopo aver praticamente chiuso l’accordo per portare a Milano Edin Dzeko, Conte spinge per avere anche Alessandro Florenzi. Come riporta Tuttosport, il neo allenatore nerazzurro ha indicato anche il nome del nuovo capitano romanista per rinforzare la sua rosa. A Conte, che Florenzi l’ha conosciuto in nazionale, piace la duttilità del terzino della Roma. A Trigoria però non hanno intenzione di perdere un altro simbolo dopo De Rossi e lo stesso Florenzi ha finalmente la possibilità di essere il capitano per tutta la stagione. Nonostante questo l’Inter proverà a offrire trenta milioni di euro più qualche giovane: alla Roma piace Radu, ma per l’Inter è l’erede di Handanovic.