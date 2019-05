La Roma continua a cercare il tecnico del futuro e trai tanti nomi fatti, oltre agli italiani De Zerbi, Giampaolo e Gattuso, emergono anche quelli di Mihajlovic e Bordalas. Come riporta il portale spagnolo Cope, i giallorossi avrebbero chiamato il rappresentante dell’allenatore spagnolo e il mister stesso. L’interesse dunque reale per il coach che ha portato in Europa League il Getafe e con il contratto in scadenza nel 2020.