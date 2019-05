Gianluca Petrachi sarà il prossimo diesse della Roma, nella serata di ieri avrebbe presentato le dimissioni dal Torino, ma per Cairo mancherebbe ancora qualcosa. Come riporta tuttomercatoweb.com, il presidente vorrebbe Gianmarco Cangiano, calciatore delle giovani giallorosse, come indennizzo per liberare l’attuale direttore sportivo granata. Le prossime ore si annunciano calde e si attende l’annuncio da un giorno all’altro.