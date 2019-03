Mercato, Cairo blinda Petrachi: “Ha un contratto fino al 2020”

La Roma è pronta a scegliere l’uomo a cui affidare il mercato la prossima stagione. In ballo tra i possibili direttori sportivi del futuro anche Gianluca Petrachi, braccio destro di Cairo al Torino. Il patron dei granata non sembra avere alcuna intenzione di separarsi dal suo direttore sportivo. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Noi un d.s. già lo abbiamo: è Petrachi. Ha un contratto fino al 2020 e quindi siamo già coperti. Non è il momento di perdersi in altre strategie sul futuro, c’è una stagione in corso e obiettivi in ballo. Massima concentrazione solo su quelli”.