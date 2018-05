Mercato, Balotelli a Firenze: possibile incontro con Corvino

Mario Balotelli vuole tornare in Italia. Dopo esser stato accostato alla Roma, l’attaccante del Nizza è stato visto la scorsa settimana a pranzo nel ristorante del lussuoso hotel Villa Cora, a pochi passi da Piazzale Michelangelo. Come riporta Calciomercato.com, l’attaccante, in compagnia di Mino Raiola, ha incontrato Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica dei viola, per discutere di un approdo in Toscana. L’ex Milan e Inter è in scadenza di contratto con il club francese, dal quale si libererà in estate.

