Mercato, Bailly ai saluti con il Manchester United: su di lui Roma e Milan

Roma e Milan pronte a sfidarsi sul mercato per Eric Bailly. L’ivoriano, che aveva fatto bene nel suo approccio con il Manchester United, in questa stagione fatica a imporsi e l’unica soluzione ora sembra l’addio. Come riportano i media inglesi, oltre ai rossoneri, anche i giallorossi sembrano essere molto interessati. Il giocatore può partire la prossima estate, o addirittura già a gennaio se qualcuno accontentasse le richieste dei Red Devils. Nel 2016 il difensore era costato 38 milioni, adesso può liberarsi per 30.