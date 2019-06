Manolas, il Napoli vuole chiudere: pronti 4 milioni di ingaggio e il pagamento della clausola

Il Napoli non si tira indietro. Il club di De Laurentiis ha scelto Kostas Manolas come rinforzo per la difesa per sostituire il partente Albiol e non si fa intimidire dalla clausola rescissoria, anzi: secondo Nicolò Schira de “La Gazzetta dello Sport”, i partenopei sono pronti a offrire un contratto quinquennale da 4 milioni a stagione al greco ma soprattutto sono disposti a pagare i 36 previsti dalla clausola rescissoria. Possibile un incontro in settimana con l’agente Mino Raiola per provare a portare a termine la trattativa.