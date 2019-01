Karsdorp, vicino il ritorno al Feyenoord: si lavora sul prestito

“Qualcosa ho sbagliato, ma il mercato invernale non sposta gli equilibri”. Parola di Monchi, che si prepara a tornare protagonista per il tutto gennaio. I tifosi si aspettano almeno un colpo ma per ora le voci più concrete riguardano le operazioni in uscita. Karsdorp è vicino al ritorno al Feyenoord. La Roma e il club olandese, secondo Gazzetta.it, lavorano sul prestito. I giallorossi non vorrebbero concedere un diritto di riscatto, ma sperano nella rinascita del terzino per dargli poi una seconda chance a Trigoria. Schick non si muove più in direzione Samp, ma Defrel può comunque fare già i bagagli e lasciare Genova. Su di lui ci sarebbe l’interesse di alcuni club di Premier, in particolare West Ham e Fulham. Si ascoltano offerte anche per Coric e Marcano.