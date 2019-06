Icardi, parola ai bookmaker: Juve in pole, la Roma si gioca a 15

È stato prima proposto alla Roma, poi al Napoli. Mauro Icardi è ufficialmente fuori dai piani dell’Inter ma l’unica destinazione che accetterebbe, dicono i rumors, è la Juventus. Come riporta Agipronews, gli analisti Snai seguono l’ultimo trend e vedono la Juve come prima opzione nelle quote: il destino in bianconero si gioca a 1,65. Se non sarà Juve Icardi non si smuoverà, tant’è che nelle scommesse è proprio l’Inter la seconda soluzione, data a 2,75. Nelle ultime ore sta tornando d’attualità l’affare con il Napoli, ma per il momento gli azzurri restano più dietro, a quota 8,00 assieme all’Atletico Madrid. Si punta invece a 15,00 sul trasferimento alla Roma.