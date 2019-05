Giampaolo: “Ci incontreremo con la società per capire cosa fare”

Marco Giampaolo è da tempo nella lista dei papabili per la panchina della Roma del futuro. Nonostante le voci di mercato il tecnico blucerchiato continua a rinviare ogni decisione relativa al prossimo anno, rimanendo sostanzialmente focalizzato sulle ultime due partite della sua squadra. Durante la conferenza stampa di presentazione del match contro il Chievo, l’ex allenatore dell’Empoli ha continuato a glissare sulla sua futura destinazione. Queste le sue parole:

In settimana ci sarà l’incontro con la società. Ci può dare percentuali?

“Non ci sono da fare percentuali ma da confrontarsi e parlare. Non ho elementi dalle mie ultime dichiarazioni. Non c’è niente da aggiungere. Ci troveremo e capiremo qual è la cosa migliore“.