Di Lorenzo, visite col Napoli e retroscena: “Mi voleva anche la Roma”

Giovanni Di Lorenzo è il primo colpo di mercato del Napoli di Carlo Ancelotti. Oggi l’ormai ex terzino dell’Empoli ha svolto oggi le visite mediche per gli azzurri, coronando una grande stagione al ‘Castellani’, anche se terminata con la retrocessione. Il classe ’93 faceva gola a molte big del nostro campionato – come la Roma – e anche all’estero. Ad ammetterlo lo stesso Di Lorenzo in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Mi volevano anche Inter, Roma e Atletico Madrid? C’erano tutte queste richieste e per me è stato un motivo d’orgoglio essere apprezzato dai club più importanti. Il Napoli mi ha voluto fortemente”.

