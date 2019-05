De Rossi al Boca, l’allenatore degli argentini: “Non è l’unico che vuole venire qui”

Domenica Daniele De Rossi scenderà in campo per l’ultima volta con la maglia della Roma. Il capitano giallorosso, però, non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo perché la voglia di giocare è ancora tanta. L’avventura in MLS è l’ipotesi più accreditata, ma la suggestione Boca Juniors è sempre presente. In questo senso il tecnico degli Xeneixes, Gustavo Alfaro, ha parlato della possibilità di vedere il numero 16 romanista nel campionato argentino: “De Rossi non è l’unico giocatore che vorrebbe venire al Boca – le parole riportate da Planeta Boca Juniors -. Parlo di giocatori importanti. Ne ho sentiti molti. Ma tra questa utopia e la possibilità che si trasformi in realtà c’è una grossa differenza“.