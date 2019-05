Atalanta, Percassi gela la Roma: “Ottimista sulla permanenza di Gasperini” – VIDEO

Sono ore importantissime per la Roma, che sta lavorando per il nuovo allenatore. In cima alla lista c’è Gian Piero Gasperini, reduce dall’impresa Champions League con l’Atalanta. Il tecnico nerazzurro deve scegliere il suo futuro, i giallorossi aspettano forti di un accordo di massima. Ma il club capitolino non può ancora dirsi certo dell’arrivo di Gasperini. Oggi l’allenatore di Grugliasco ha incontrato il presidente della Dea Percassi, che al termine del summit ha parlato così ai cronisti presenti: “Ho visto Gasperini, sono ottimista, ci rivediamo domani per un caffè. Domani si saprà“, le parole riportate da gazzetta.it. La fiducia del patron dell’Atalanta nasce dal fatto che l’offerta economica della Roma è stata pareggiata, ma soprattutto dalle garanzie tecniche. Percassi ha promesso a Gasperini che terrà tutti i pezzi pregiati, costruendo attorno a loro una squadra all’altezza della Champions League. L’intenzione del club nerazzurro sarebbe quella di annunciare la buona notizia della permanenza del tecnico già domani. La Roma rischia, dunque, di trovarsi con l’ennesimo cerino in mano dopo il ‘no’ di Conte.