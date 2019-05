Angelici (Pres. Boca) su De Rossi: “Per lui le nostre porte sono aperte” – VIDEO

L’avventura europea, il viaggio in estremo oriente oppure la pista USA. Ancora molti dubbi sul futuro di Daniele De Rossi, con una sola certezza per il popolo giallrosso. Domani il capitano vivrà la sua ultima serata da calciatore della Roma davanti al suo pubblico, nel match di campionato con il Parma. Come però anticipato più volte in passato dallo stesso De Rossi, un’altra meta affascinante per lui potrebbe essere il Sud America, con il Boca Junior come piazza stuzzicante. A proposito di questo è tornato a parlare il Presidente degli Xeneizes Daniel Angelici, che ha rilasciato queste dichiarazioni a TNTSportsLA:

“Lo conosco, ma ne sa di più Burdisso (attuale direttore sportivo del club argentino). So che stavano parlando. Ha 35 anni, dipende dalla sua volontà. Se vuole fare un anno in Argentina, al Boca trova le porte aperte. È un grande giocatore che ha giocato in una grande squadra e con la Nazionale italiana“.