Sampdoria-Roma ore 20.45 diretta LIVE: chance Pastore, davanti Mayoral

Giallorossi in campo a Marassi nel posticipo della 34esima giornata

Redazione

Togliersi di dosso le scorie della delusione in Europa League è quasi impossibile. Ma la Roma deve ripartire per non crollare anche in campionato: alle 20.45 i giallorossi scendono in campo contro la Sampdoria dell'ex Ranieri ma lo fanno con tantissimi assenti. Sono rimasti nella capitale gli infortunati Pau Lopez, Spinazzola, Veretout, Diawara e Carles Perez., oltre a Pedro, El Shaarawy, Zaniolo e Calafiori. Lorenzo Pellegrini non è partito in mattinata con i compagni: ecco perché sulla trequarti c'è un'occasione per Javier Pastore, che non giocava titolare dal 24 giugno 2020 proprio contro la Sampdoria. In porta c'è Fuzato, la difesa è composta da Mancini, Ibanez e Kumbulla. A centrocampo scala Cristante con Villar, gli esterni sono Santon e Bruno Peres. Mkhitaryan completa la trequarti alle spalle di Borja Mayoral. Dzeko parte dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita, Gabbiadini. A disp.: Letica, Ravaglia, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Askildsen, Damsgaard, Leris, Silva, Verre, La Gumina, Quagliarella, Ramirez. All.: Claudio Ranieri.

Roma (3-4-2-1): Fuzato; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Cristante, Villar, Bruno Peres; Mkhitaryan, Pastore; Mayoral. A disp.: Farelli, Mirante, Karsdorp, Juan Jesus, Smalling, Reynolds, Fazio, Ciervo, Darboe, Dzeko. All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Sacchi. Assistenti: Raspollini - Zingarelli. IV Uomo: Ros. Var: Irrati. AVar: Liberti.

OUT PELLEGRINI- Non c'è Pellegrini nella lista dei convocati della Roma per la partita contro la Sampdoria. Lorenzo è rimasto a Roma per stare accanto alla moglie durante il parto. Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres. Centrocampisti: Cristante, Villar, Pastore, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Mayoral.

STATISTICHE - La Roma non ha perso neanche una delle ultime sette gare di Serie A disputate al Ferraris tra Sampdoria e Genoa (3V, 4N) e ha trovato il successo nelle due più recenti: non fa meglio da maggio 2008 (tre vittorie di fila in questo stadio, con Luciano Spalletti in panchina). I giallorossi hanno perso otto trasferte su 16 in questo campionato (5V, 3N), l’ultima volta che ha ottenuto più sconfitte esterne in una singola stagione di Serie A è stata nel 2011/12 (10, nove delle quali nelle prime 16 gare fuori casa). La Sampdoria ha perso ben sette delle ultime otto gare casalinghe di Serie A contro squadre nelle prime sette posizioni in classifica a inizio giornata: l’unica eccezione è il successo per 2-1 lo scorso gennaio contro l’Inter. Nessuna squadra ha segnato più gol della Roma nella prima mezz'ora di gioco nella Serie A 2020/21: 22, esattamente il doppio di quelli realizzati dalla Sampdoria nello stesso intervallo temporale.

DOVE VEDERLA - La partita andrà in onda in esclusiva su Sky Sport. I canali che trasmetteranno la sfida tra Sampdoria e Roma saranno Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Gentile e Massimo Ambrosini. Sampdoria-Roma sarà trasmessa anche in streaming. Per seguirlo da pc, smartphone e tablet si potrà usare l'app gratuita Sky Go o in alternativa utilizzare la piattaforma Now tv. Forzaroma.info fornirà la cronaca testuale in diretta oltre agli aggiornamenti sui social.