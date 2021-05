Roma-Crotone ore 18 diretta LIVE: Fonseca col 4-2-3-1, ci sono Darboe e Mayoral

I giallorossi in campo all'Olimpico contro la squadra di Cosmi già retrocessa

Dopo l'eliminazione in semifinale di Europa League, la Roma torna in campo in campionato. Alle 18 il fischio d'inizio della partita contro il Crotone (già aritmeticamente retrocesso) allo stadio Olimpico. I giallorossi non hanno praticamente più nulla da chiedere a questo campionato, se non la conferma del settimo posto. Per questo Fonseca, che sceglie ancora il 4-2-3-1, può permettersi qualche novità di formazione: in porta gioca Fuzato, in difesa Karsdorp e Santon sono gli esterni mentre Kumbulla-Ibanez è la coppia centrale. In mezzo esordio da titolare per Darboe, che tanto ha fatto bene con lo United, al fianco di Cristante. Pedro-Pellegrini-Mkhitaryan è la linea di trequarti alle spalle di Mayoral. In panchina Edin Dzeko.