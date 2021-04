Manchester United-Roma ore 21 diretta LIVE: Spinazzola dal 1′, c’è Smalling

All'Old Trafford i giallorossi affrontano i Red Devils per l'andata della semifinale di Europa League

Redazione

Tredici anni dopo l'ultima volta, la Roma torna a Old Trafford per affrontare il Manchester United. Dal quarto di Champions del 2008 alla semifinale di Europa League di stasera: la squadra di Paulo Fonseca cerca il miracolo per regalarsi l'accesso alla finale di Danzica. Il tecnico portoghese, pur privo di Mancini, Pedro, El Shaarawy e Calafiori, si affida ai titolari: in porta c'è Pau Lopez, davanti a lui Smalling, Cristante e Ibanez. A centrocampo Diawara e Veretout, con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. Sulla trequarti Pellegrini e Mkhitaryan assistono Dzeko. Fischio d'inizio alle ore 21.

Manchester United-Roma, le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): de Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. A disp.: Henderson, Telles, Bailly, Williams, Tuanzebe, Diallo, McTominay, van de Beek, James, Greenwood, Mata. All. Solskjaer

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Santon, Kumbulla, Villar, Darboe, Ciervo, Carles Perez, Mayoral. All. Fonseca

Arbitro: del Cerro Grande (SPA). Assistenti: Yuste – Alonso Fernandez. IV Uomo: Gil Manzano. VAR: Hernandez. AVAR: de Burgos.

Il prepartita di Manchester United-Roma

CONVOCATI - Sono 21 i calciatori convocati da Paulo Fonseca per la gara contro il Manchester United. Assenti Pedro, El Shaarawy e Calafiori, oltre ai calciatori non iscritti nella lista per l'Europa League:

Portieri: Lopez, Fuzato, Mirante. Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Smalling, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Perez, El Shaarawy.

STATISTICHE - Roma e Manchester United si sono affrontate in sei occasioni, tutte tra il 2007 e il 2008. Il primo incontro è arrivato nei quarti di finale della Champions League 2006-07: all'andata i giallorossi di Spalletti si imposero per 2-1, ma in Inghilterra i Red Devils guadagnarono l'accesso alle semifinali con un sonoro 7-1. L'anno dopo gli uomini di Ferguson sfidarono la Roma nella fase a gironi, vincendo 1-0 a Old Trafford e pareggiando 1-1 all'Olimpico. Nella stessa stagione, le due formazioni si incontrarono di nuovo ai quarti, dove i capitolini, privi di Totti, persero sia all'andata (0-2) che al ritorno (1-0).

DOVE VEDERLA - La partita andrà in onda su Sky Sport, con il commento di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. I canali che trasmetteranno la sfida tra Manchester United e Roma saranno Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà visibile anche in chiaro, su TV8 (canale 8 del Digitale Terrestre). Per seguirla in streaming da pc, smartphone e tablet si potrà usare l'app gratuita Sky Go o in alternativa utilizzare la piattaforma Now Tv.