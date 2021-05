Inter-Roma LIVE, formazioni: Mancini rientra in difesa, Santon a sinistra

A San Siro gli uomini di Fonseca affrontano i campioni d'Italia

Una sfida di alto spessore per la Roma, che a San Siro con l'Inter campione d'Italia cerca di difendere il settimo posto in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Sanchez. A disposizione: Radu, Padelli, De Vrij, Bastoni, Vecino, Eriksen, Young, Gagliardini, Darmian, L. Martinez, Pinamonti. All.: Conte.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disp.: Fuzato, Farelli, Bruno Peres, Jesus, Ibanez, Reynolds, Villar, Pastore, Zalewski, Perez, El Shaarawy, Mayoral. All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Chiffi Assistenti: Imperiale-Bresmes IV Uomo: Prontera Var: Pairetto AVar: Di Iorio

PREPARTITA - La prima gioia contro una big e la difesa del settimo posto in classifica. Sono questi i pensieri che muovono la Roma in vista della difficile sfida di questa sera. A San Siro i giallorossi se la dovranno vedere con un'Inter già appagata e campione d'Italia, attesa oltretutto dal caldissimo scontro con la Juventus nella prossima giornata. Una partita in cui gli uomini di Fonseca devono conquistare i tre punti anche per arrivare con entusiasmo al derby con la Lazio, in programma sabato prossimo alle 20.45 all'Olimpico.

DOVE VEDERLA - Inter-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 256 satellite) con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. I clienti Sky potranno seguire la sfida anche in diretta streaming con Sky Go, da cellulare, tablet o da computer.

I CONVOCATI - Sono 23 i giallorossi convocati per la gara di questa sera. Paulo Fonseca recupera Villar, Perez ed El Shaarawy, oltre a Mancini che con il Crotone ha scontato la squalifica. Ancora assenti i big Veretout, Smalling e Spinazzola.

Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Peres. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Darboe. Attaccanti: Zalewski, Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.

STATISTICHE - Inter e Roma hanno pareggiato tutti gli ultimi sei incontri di Serie A. L'ultimo successo dell'Inter al Meazza contro la Roma in Serie A risale all'ottobre 2015: 1-0 grazie alla rete di Gary Medel, da allora una vittoria giallorossa seguita da tre pareggi. La Roma non vince da cinque trasferte di Serie A e ha perso le tre più recenti: risale al novembre 2008 l'ultima striscia di sconfitte esterne consecutive più lunga per i giallorossi nella competizione.