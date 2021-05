Roma-Manchester United LIVE, formazioni: Pedro alle spalle di Dzeko

In diretta il ritorno delle semifinali di Europa League

STATISTICHE - La Roma è chiamata ad un vero e proprio miracolo sportivo. Nella storia della competizione, nei 225 precedenti in cui una squadra ha perso la prima partita con uno scarto di quattro gol, solo in due occasioni si è verificato il passaggio del turno: FK Partizan e Real Madrid. Lo United tra l'altro ha battuto i giallorossi in 5 degli ultimi 6 confronti diretti. Sarà ancora Dzeko a dover guidare l'attacco e a prendere per mano i suoi nella rimonta impossibile: nelle ultime 6 uscite di Europa League il bosniaco ha messo a segno 5 gol.

DOVE VEDERLA - La semifinale di ritorno di Europa League, Roma-Manchester United, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Il match è visibile anche in streaming grazie alle piattaforme Sky Go e Now Tv. La cronaca sarà affidata a Fabio Caressa, affiancato da Beppe Bergomi al commento tecnico. Forzaroma.info fornirà la cronaca testuale sul sito e aggiornamenti costanti sui social.