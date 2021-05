Primavera, Roma beffata dalla Juve al 94′: i bianconeri rimontano 2-2

I giallorossi cercano la vittoria dopo tre pareggi di fila

GOOOOOOOOL DELLA ROMA! Felix di sinistro al volo, in area, mette in rete il pallone. L'attaccante raccoglie l'assist di testa di Zalewski e porta in vantaggio i giallorossi nella prima vera occasione importante

Arriva un altro cambio per la Roma, Morichelli cade appoggiando male la spalla. Non è un periodo fortunato per i capitolini in generale, che tra prima squadra e Primavera perdono pezzi. Entra Faticanti al suo posto.

Sekulov allarga per Ntenda che fa partire un cross basso in area di rigore. La palla attraversa tutta l'area ma senza trovare nessuno. Prima occasione per i bianconeri

LA PARTITA - La Roma inizia la partita subito propositiva, anche se il primo squillo lo fa la Juventus con Boer che respinge un gran tiro di Barrenechea. AL 14' arriva il gol del vantaggio con Felix che, di sinistro al volo in area, mette in rete il pallone. L'attaccante raccoglie l'assist di testa di Zalewski e alla prima vera occasione punisce subito i bianconeri. Due minuti più tardi sui piedi di Milanese passa il pallone del raddoppio, che però finisce di pochissimo fuori: il giallorosso si era liberato con una veronica degli avversari ed è andato alla conclusione di potenza non trovando però lo specchio della porta. Nel giro di 10 minuti arrivano due brutte notizie per Alberto De Rossi, che perde due giocatori per infortunio. Il primo è Vicario, che lascia il posto a Buttaro al 23', seguito poi da Morichelli che esce per Faticanti al 39'. Quest'ultimo, cadendo, ha appoggiato male la spalla infortunandosi. Poco prima dell'intervallo c'è spazio per due occasioni, una per parte: prima Leo di testa colpisce la rete esterna a distanza ravvicinata, poi Podgoreanu cerca il tiro dalla distanza ma Garofani, nonostante quest'ultimo fosse potente, blocca il pallone. Il secondo tempo inizia subito con una gioia per la Roma Primavera che trova la rete di Podgoreanu, che su un gran assist di Milanese raddoppia. Al 63' invece Cerro, neo entrato, accorcia le distanze. Da qui si riapre la partita anche se la Roma riesce a tenere botta sulle ripartenze della Juventus. Nei minuti finali però succede di tutto: prima Boer salva la porta con la mano di richiamo su un tiro di tacco, poi Riccio prende la traversa. A dieci secondi dal fischio finale lo stesso Riccio invece trova la rete del 2-2.