Fonseca riabbraccia Mancini

Fonseca ritrova Mancini, scrive “Il Tempo”. Il difensore è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver del tutto smaltito lo stato di affaticamento generale – con annesso edema al polpaccio – accusato al termine dell’ultimo ciclo di partite prima della sosta. Il classe 1996 sarà a disposizione per la sfida con il Brescia. Ancora a parte Spinazzola, mentre Fazio e Perotti hanno proseguito nel programma personalizzato. I lombardi di Grosso recuperano invece Chancellor. Out Donnarumma per un attacco influenzale.