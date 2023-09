VIDEO – Mourinho testimonial Uefa per Sky: “Così non rimanete con zero titoli”

Lo Special One è stato scelto dall'emittente televisiva per pubblicizzare le competizioni Uefa che partiranno dal 19 settembre

Testimonial d'eccezione per Sky Sport che per pubblicizzare l'avvio della nuova stagione delle coppe europee, ha scelto José Mourinho. Il portoghese è l'unico allenatore ad aver vinto la Champions, l'Europa e la Conference League rispettivamente con Porto, Inter, Manchester United e Roma. Uno spot particolare che racchiude anche alcune delle sue più celebri frasi come il famoso "zero titoli"