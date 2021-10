Zaniolo, infortunio in Juve-Roma: distorsione al ginocchio, domani gli esami

Il numero 22 si è fermato durante la partita allo Stadium: è quasi certamente out dal big match col Napoli all'Olimpico di domenica prossima

La Juventus diventa un vero e proprio incubo per Zaniolo. Il talento giallorosso è costretto ancora una volta ad abbandonare il campo anzitempo in una sfida contro i bianconeri dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato nel gennaio 2020. A mettere k.o. Nicolò una lieve distorsione al ginocchio sinistro che sarà valutata meglio domani negli esami strumentali a Roma una volta che la squadra sarà rientrata nella capitale. Praticamente impossibile che possa recuperare per la gara con il Napoli, in programma domenica prossima. Il numero 22 è stato sostituito al 26' da Stephan El Shaarawy.