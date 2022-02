Zaniolo-Bertolini, la Roma infastidita chiede chiarimenti alla Figc

Dopo le parole della ct della Nazionale femminile, anche la società si schiera con il centrocampista

Redazione

Il gol, la liberazione, e poi la beffa. Il Var vede un fallo e la rete di Nicolò Zaniolo, quella che avrebbe sancito non solo la vittoria della Roma contro il Genoa, ma anche lo stop alle “chiacchiere” sul futuro del centrocampista giallorosso, viene cancellata. La rabbia, quindi, la frustrazione, le parole contro Rosario Abisso che, senza colpo ferire, gli sventola in faccia un cartellino rosso, il secondo in campionato, il più duro da digerire proprio ora che ha ritrovato la forma e la via del gol.

Le polemiche, altre parole, come quelle di Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, che vedono in Zaniolo un giocatore "da educare". Quelle sì, hanno colpito: sicuramente la famiglia, la mamma Francesca soprattutto, e i tifosi della Roma, ma anche il suo agente, Claudio Vigorelli, che ha risposto con una lunga lettera sui social. E anche la società. Decisamente seccata dalle parole del commissario tecnico azzurro. La prima risposta è arrivata con un post sui social: il classe ‘99 è bello e sorridente per l’allenamento a Trigoria in vista della partita contro l’Inter. Un'altra arriverà dal campo, da San Siro, dove Nicolò potrà riprendersi ciò che Abisso e il Var gli hanno levato sabato.

— AS Roma (@OfficialASRoma) February 7, 2022

Poi ci sarà tempo per i chiarimenti da parte della Figc sul perché una tesserata abbia rilasciato quelle dichiarazioni. Un episodio che si aggiunge anche ad altri che la Roma non ha gradito. Da Trigoria sottolineano, con irritazione, come la scorsa settimana anche il professor Ferretti abbia provocato dei malumori parlando di Leonardo Spinazzola.