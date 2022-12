Wijnaldum parte per l’Algarve e vede il ritorno in campo

Il sorriso dei giorni migliori , la voglia di tornare a sentirsi un calciatore al 100%: Gini Wijnaldum è tornato al lavoro a Trigoria, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Il centrocampista olandese ora è pronto a tuffarsi nell’ ultima fase del percorso di riabilitazione : infatti, dopo aver atteso per circa 90 giorni la completa calcificazione della tibia infortunata, l’ex mediano del PSG ha davanti a sé l’ultimo step, la completa riatletizzazione e l’inserimento graduale in gruppo.

Le tempistiche possono variare di qualche giorno rispetto alle ipotesi iniziali, ma ormai Wijnaldum vede la fine del tunnel. Domani l’olandese salirà sul charter che porterà la Roma di Mou in Algarve, a Albufeira, per la Winter Cup, dove sfiderà Casa Pia e Waalwijk. Le ultime gare che l’olandese si augura di saltare, per poi affacciarsi al lavoro con la squadra ai primi di gennaio. Da quel momento in poi il countdown, per rivederlo in campo, sarà effettivo.