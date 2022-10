Verona, salta Cioffi: per la sostituzione in pole Andreazzoli

Un'altra panchina di Serie A potrebbe saltare tra oggi e domani. E' quella dell' Hellas Verona Gabriele Cioffi che sarà esonerato dopo il ko di ieri a Salerno. Secondo quanto raccolto da TMW, Diego Lopez si trova in queste ore in città e presto potrebbe essere trovato l'accordo con l'ex difensore, che affiancherebbe comunque Salvatore Bocchetti, attualmente sprovvisto di patentino per poter allenare in Serie A. Difficile invece che possa rientrare in corsa Aurelio Andreazzoli, molto più distante rispetto a qualche ora fa.