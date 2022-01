Veretout, parla l’agente: “Resta alla Roma almeno fino alla fine della stagione”

L'agente del centrocampista giallorosso ha smentito qualsiasi voce di mercato che lo vedrebbe lontano da Roma già a gennaio

Jordan Veretout è uno degli uomini più in calo della Roma di Mourinho. Nelle ultime ore rimbalzano voci su un suo possibile ritorno in Premier League, con il Tottenham forte sul ragazzo. Oggi il suo agente, Mario Giuffrida, ha parlato a Calciomercato.it, smentendo qualsiasi voce di mercato riguardo al centrocampista giallorosso: "Scambio Veretout-Ndombele? Smentisco categoricamente, resta alla Roma almeno fino alla fine della stagione“. Il procuratore del francese ha poi aggiunto un commento su Mourinho, che nonostante qualche strigliato anche pubblica, sta garantendo un alto minutaggio al suo assistito: "Mourinho è lo special One, un uomo di grandissimo livello”. Nonostante le smentite del suo agente riguardo ad un possibile trasferimento, resta sotto gli occhi di tutti il calo che Veretout sta avendo nelle ultime settimane e chissà che con l'arrivo di Sergio Oliveira e con tutto il centrocampo a disposizione, non possa essere lui il sacrificato dallo Special One.