Venezia-Roma, Abraham su Instagram: “Torneremo più forti dopo la pausa”

L'attaccante della Roma ha pubblicato una storia dopo la sconfitta del Penzo

"Non è ancora il nostro giorno. Torneremo più forti dopo la pausa". L'attaccante Tammy Abraham ha messo sul suo profilo Instagram una storia che lo ritrae in ginocchio sul terreno del Penzo. Si chiude così la giornata amara della Roma, che torna nella capitale con zero punti dopo la partita contro il Venezia persa tre a due. Il 9 giallorosso oggi è tornato al gol dopo l'ultimo realizzato il 23settembre ma non è bastato. Sarebbe stata una rete pesante perché quella del momentaneo 1-2 allo scadere della prima frazione di gioco. Nulla da fare, perché Tammy e compagni sono naufragati nella ripresa.