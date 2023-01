Ufficiale, Roberto Martinez è il nuovo ct del Portogallo

Roberto Martinezè il nuovo ct del Portogallo. Dopo le settimane convulse post Mondiale per la disfatta lusitana contro il Marocco ai quarti di finale, il nome in pole è sempre stato quello di José Mourinho, che alla fine ha declinato. La scelta della federazione è ricaduta quindi su Roberto Martinez, ex commissario tecnico del Belgio che si era dimesso a sua volta in seguito all'eliminazione pesantissima ai gironi in Qatar. Oggi il comunicato ufficiale del Portogallo e anche le prime parole riportate dal sito della federazione: "Sono molto felice di essere qui, di poter rappresentare una delle squadre più talentuose al mondo. Dalla prima volta che ho incontrato il consiglio e il presidente, ho capito che questo era il progetto che volevo. Capisco che ci siano grandi aspettative e obiettivi, ma capisco anche che c'è un grande gruppo di persone che lavora per raggiungere i nostri obiettivi. La cosa importante è che siamo una squadra molto competitiva. Il Portogallo deve sempre avere la volontà di vincere tutto e per questo serve essere una squadra moderna, con flessibilità tattica. Giocare con una linea di tre o quattro difensori dipende dai giocatori, e sarà compito mio e dello staff tecnico ottenere il massimo da ogni giocatore. Dobbiamo controllare le partite. Dopo sette anni nel calcio internazionale so esattamente cosa serve. Mi piacerebbe avere un assistente portoghese, che è stato un giocatore della nazionale e ha una carriera internazionale. Credo che sarebbe molto importante per accelerare la nostra comprensione del calcio portoghese".