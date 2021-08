Trabzonspor, allenamento in vista della sfida contro la Roma

La squadra turca è tornata ad allenarsi dopo aver vinto il proprio campionato

Dopo aver vinto la Super Lig (il campionato turco), anche il Trabzonspor è tornato ad allenarsi in vista del ritorno del playoff di Conference League contro la Roma. La squadra del tecnico Avci dovrà ribaltare il 2-1 dell'andata in terra turca, dove i giallorossi grazie ai gol di Pellegrini e Shomurodov, intervallati dal momentaneo pareggio di Cornelius, si sono aggiudicati il primo round. La squadra di Trebisonda nel frattempo questa mattina è scesa in campo nel proprio centro sportivo Mehmet Ali Yılmaz alle 10:30: chi ha preso parte nell'ultima parte di campionato contro il Sivasspor ha effettuato il consueto lavoro di recupero, mentre gli altri hanno svolto esercizi di possesso palla con dei 5 contro 2. Nell'ultima parte dell'allenamento infine sono stati effettuati allenamenti di resistenza e una partita.