Totti a pranzo con Eusebio e Federico Di Francesco: “Amici a lavoro” – FOTO

L'ex capitano giallorosso incontra padre e figlio per una riunione a tavola. Con loro anche Pietro Chiodi, procuratore di DiFra junior

Francesco Totti torna a vestire i panni di procuratore e si rimette a lavoro. L'appuntamento di oggi è un pranzo assieme all'amico Eusebio Di Francesco - l'allenatore ex Roma ha condiviso con l'ex capitano la conquista dello scudetto nel 2001 - e il figlio di lui Federico, appena riscattato dalla SPAL (la società ferrarese ha versato 4 milioni e mezzo al Sassuolo per l'acquisto definitivo). Assieme a loro, come si vede nella foto che Totti ha pubblicato nelle stories di Instagram, Pietro Chiodi, il procuratore del giovane Di Francesco. La didascalia scelta dall'ex capitano - "Friends at work", amici a lavoro" - fa pensare all'inizio di una collaborazione: la società di Francesco, d'altronde, si sta espandendo sempre di più e sta lentamente arrivando a inglobare giocatori di prima fascia.